FACUA suscribe un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para potenciar la lucha contra el fraude en el sector
El acuerdo incluye el desarrollo de campañas informativas para la difusión de la Ley de Vivienda, la divulgación del teléfono gratuito 047 y un mayor conocimiento sobre la protección de consumidores vulnerables.
FACUA.org
España-18/09/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha suscrito un acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con el objetivo de potenciar la lucha contra el fraude en el sector y asesorar a los consumidores en materia de vivienda.
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