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Activada la alerta sanitaria en Granada tras ser afectados al menos 14 bebés por omeprazol contaminado

La Aemps ordenó la retirada de 23 lotes de este fármaco a principios de agosto, tras detectar que había provocado hipertricosis, una enfermedad que provoca aumento excesivo de vello, en distintos niños.

FACUA.org / Europa Press
Granada-27/08/2019
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Granada ha activado la alerta sanitaria tras detectar la existencia de al menos catorce bebés en Andalucía, tres de ellos en la provincia, afectados por hipertricosis tras consumir omeprazol contaminado con minoxidil, un fármaco para el tratamiento de la alopecia. Esta enferm

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