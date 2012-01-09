Acusan a Philip Morris de ocultar el daño que provocan los aditivos de los cigarrillos
La tabacalera realizó "cambios intencionados" en sus análisis tras descubrir que los aditivos incrementaban el número de partículas que causan enfermedades cardiacas y cáncer.
FACUA.org
Internacional-09/01/2012
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La Universidad de California en San Francisco (UCSF) ha revelado un estudio sobre la ocultación que las tabacaleras han hecho acerca del daño de sus productos, según recoge El País.
La investigación, publicada en la revista PLoS Medicine