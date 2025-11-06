Nueva condena a Vueling: un juzgado de Sevilla la obliga a reembolsar a unos socios de FACUA el recargo del equipaje de mano
Se trata de la séptima sentencia lograda por FACUA contra las aerolíneas por el fraude del equipaje de cabina en el último año.
Sevilla-06/11/2025
Nueva sentencia judicial contra Vueling por el recargo del equipaje de mano, la séptima que logra FACUA-Consumidores en Acción contra el sector en el último año. El Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla ha condenado a la aerolínea a reembolsar a unos socios de FACUA Sevilla los 112 e