Nuestras acciones

Nueva condena contra Ryanair: un juzgado de Málaga obliga a reembolsar a unos socios de FACUA el recargo del equipaje de mano

Se trata de la octava sentencia lograda por FACUA contra las aerolíneas por el fraude del equipaje de cabina en el último año.

FACUA.org
Málaga-14/11/2025

Nueva sentencia judicial contra Ryanair por el recargo del equipaje de mano, la octava que logra FACUA-Consumidores en Acción contra el sector en el último año. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga ha condenado a la aerolínea a reembolsar a unos socios de FACUA Málaga los 24 euros que t

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos