Agua de consumo humano contaminada cerca de extracciones de gas por 'fracking' en EEUU
Concentraciones seis veces mayor de gas metano y veintitrés de etano en los pozos situados a un kilómetro de esta nueva práctica.
FACUA.org
Internacional-25/06/2013
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Un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, ha analizado ochenta y un pozos de agua localizados cerca de la zona de extracción de gas bajo la técnica de fracking, según informa el