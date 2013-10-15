Air Berlin pagará 2.600 euros al dueño de un perro que murió expuesto al sol en la pista de vuelo
La aerolínea ocultó el cadáver de la mascota hasta que se fueron los demás pasajeros y compensó al dueño con un bono de 100 euros.
FACUA.org
España-15/10/2013
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Air Berlin indemnizará con 2.635 euros al dueño de un perro que falleció deshidratado a raíz de un golpe de calor después de que los operarios del vuelo en el que debía viajar lo dejaran expuesto al sol durante una hora, en pleno mes de julio, en la plata