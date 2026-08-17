ING anula el descuento del 10% sobre las compras con tarjeta de crédito que anunció el 10 de agosto: FACUA le insta a cumplirlo
La entidad alega que se produjo una “incidencia operativa” para dejar sin efecto una oferta que había trasladado por correo electrónico.
FACUA.org
España-17/08/2026
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