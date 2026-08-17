El Ministerio de Consumo mantiene un brutal recorte en las ayudas a FACUA, que alcanza el 34% con respecto a 2023
Consumo no verifica las cifras de socios que declaran las organizaciones, que según la ley deben contar con al menos 3.000 que abonen cuotas. Además, sigue sin concluir la auditoría que anunció el año pasado sobre las consultas y reclamaciones declaradas al concurrir a las subvenciones.
FACUA.org
España-17/08/2026
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023 ha decidido mantener el brutal recorte en las ayudas a FACUA-Consumidores en Acción que comenzó a aplicarle al inicio de la legislatura y que alcanza este año un 34,4% con respecto a 2023.