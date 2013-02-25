Más noticias

Alemania investiga un posible fraude en los huevos etiquetados como 'bio'

La fiscalía acusa a cientos de empresas de Baja Sajonia de no respetar las condiciones de superficie mínima de la que deben disfrutar las gallinas.

FACUA.org
Europa-25/02/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Fiscalía de Oldenburg ha realizado acusaciones formales contra 50 granjas bio del Estado federal alemán de la Baja Sajonia tras efectuar redadas e investigar 150 de estos establecimientos.

Según una información del semanario alemán <

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos