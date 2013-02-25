Alemania investiga un posible fraude en los huevos etiquetados como 'bio'
La fiscalía acusa a cientos de empresas de Baja Sajonia de no respetar las condiciones de superficie mínima de la que deben disfrutar las gallinas.
FACUA.org
Europa-25/02/2013
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La Fiscalía de Oldenburg ha realizado acusaciones formales contra 50 granjas bio del Estado federal alemán de la Baja Sajonia tras efectuar redadas e investigar 150 de estos establecimientos.
Según una información del semanario alemán <