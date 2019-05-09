Alemania multa a Porsche con 535 millones por el 'dieselgate'
La fiscalía de Stuttgart asegura que las violaciones en los deberes de supervisión en el cumplimiento de los test de las emisiones "contribuyeron a desviaciones parciales" de sus vehículos "de los requisitos legales desde 2009".
Europa Press
Europa-09/05/2019
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La fiscalía de la ciudad alemana de Stuttgart ha impuesto una multa de 535 millones de euros al fabricante de automóviles Porsche por negligencias en la supervisión del cumplimiento de la legislación en los test de emisiones de gases de los vehículos.
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