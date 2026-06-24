Lufhansa cancela su vuelo a Japón cinco días antes de la salida: FACUA logra que les devuelvan el dinero y una compensación de 1.200 euros
Edreams, agencia de viajes online a través de la que compraron los billetes de avión, estuvo meses negándoles el reembolso pese a las numerosas reclamaciones que presentaron.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-24/06/2026
FACUA Comunidad Valenciana ha conseguido que una pareja recupere los 2.435 euros que abonaron por unos billetes de avión a Tokio que les cancelaron cinco días antes de la salida y una compensación económica de 1.200 euros después de que Edreams estuviese meses negándol