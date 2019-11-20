Alerta: cupones falsos de McDonald's publicitados en Facebook pretenden robar datos bancarios de usuarios
Al pinchar sobre el anuncio redirige a una web maliciosa desde la que se descarga un troyano camuflado como la oferta.
Europa Press
Internacional-20/11/2019
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La empresa de ciberseguridad ESET ha encontrado al troyano bancario Mispadu en Facebook, donde pretende robar los datos bancarios de los usuarios a través de anuncios de cupones de descuento para McDonald’s falsos y del spam, y que ha afectado fundamentalmente a Latinoam&eac