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Alerta: cupones falsos de McDonald's publicitados en Facebook pretenden robar datos bancarios de usuarios

Al pinchar sobre el anuncio redirige a una web maliciosa desde la que se descarga un troyano camuflado como la oferta.

Europa Press
Internacional-20/11/2019
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La empresa de ciberseguridad ESET ha encontrado al troyano bancario Mispadu en Facebook, donde pretende robar los datos bancarios de los usuarios a través de anuncios de cupones de descuento para McDonald’s falsos y del spam, y que ha afectado fundamentalmente a Latinoam&eac

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