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FACUA Cádiz denuncia a la organizadora del ciclo Música del Mar por impedir el acceso con comida y bebida del exterior

También por imponer el pago de gastos de gestión durante la venta de entradas, por quedarse con dichos gastos en caso de cancelación y por no permitir el reembolso del dinero si se modifica la programación anunciada.

FACUA.org
Cádiz-24/06/2026

FACUA Cádiz ha denunciado ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía a No Sin Música Music Festival AIE, empresa organizadora del ciclo de conciertos Música del Mar de Cádiz, por incluir en las condiciones generales de contratación de las entradas diversas cl

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