Alerta de retirada de un lote de pechuga de pavo reducido en sal de Carrefour por tener soja no declarada
FACUA recomienda a los usuarios que hayan comprado el producto y sean alérgicos que lo devuelvan al establecimiento en el que lo adquirieron.
FACUA.org
España-02/12/2015
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada del lote 02965 de pechuga de pavo reducida en sal en finas lonchas de la marca Carrefour, en su presentación en sobres de 170 gr y con fecha de caducidad 9/12/2015, por la presencia de soja no declarada.
La empresa ha informa