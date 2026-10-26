Alerta por presencia de salmonela en claras de huevo pasteurizadas de la marca Casa de Castrelo
El producto afectado es la clara de huevo pasteurizada, marca Casa de Castrelo, en envase de botella de plástico de 500 mililitros refrigerada, con número de lote 6265 y fecha de caducidad del 27 de octubre de 2026.
FACUA.org
España-26/10/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía relat