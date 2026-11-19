FACUA Cádiz y Zona Franca celebran una jornada en el Parque Metropolitano de Los Toruños dedicada al pescado de estero y la económia azul
La segunda sesión de las jornadas sobre economía azul y circular reunirá a especialistas del ámbito universitario, tecnológico y gastronómico para abordar el valor ambiental, económico y social de los esteros y sus posibilidades de futuro.
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Cádiz-19/11/2026
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FACUA Cádiz y el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz celebrarán este jueves 19 de noviembre una nueva sesión de las jornadas dedicadas a analizar el potencial de la economía azul y circular en la provincia, que en esta ocasión tendrá como escenario el Parque Metropoli