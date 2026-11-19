San Sebastián, Gijón y Oviedo, las ciudades con las tarifas del taxi más caras en 2026
Dentro de los distintos conceptos tarifarios, las diferencias entre ciudades llegan a alcanzar el 304,8% en la bajada de bandera.
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España-19/11/2026
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San Sebastián, Gijón y Oviedo se han convertido en 2026 en las ciudades con las tarifas del taxi urbano más caras. El municipio donostiarra se alza por cuarto año consecutivo con el primer puesto, mientras que ambas ciudades asturianas entran en el podio por primera ve