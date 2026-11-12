Alertan de la posible presencia de fragmentos de cristal en pudding sabor vainilla y galleta de la marca Arla protein
En concreto, el producto afectado es el Vanilla cookie flavour pudding, envasado en bote de 200 gramos, refrigerado, con número de lote ES26271001 y fecha de consumo preferente del 25 de abril de 2027.
FACUA.org
España-12/11/2026
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