Alertan de la presencia de alcaloides tropánicos en maíz para palomitas de las marcas The Italian Food Shop, Veggy Duck y Easy Vibes
En dosis elevadas el consumo de estas sustancias puede provocar efectos graves sobre la salud, incluso la muerte.
España-03/11/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Italia relativa a la presencia de alcaloides tropánicos en maíz para palom