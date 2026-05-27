Tedi retira del mercado una cuchara para espaguetis debido a la presencia de aminas aromáticas primarias por encima de los límites
En concreto, el artículo afectado es la cuchara para espaguetis con número de referencia 5527200100.
FACUA.org
España-27/05/2026
La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado una cuchara para espaguetis tras detectar que este utensilio de cocina «presenta una migración de aminas aromáticas primarias (4,4′-dia