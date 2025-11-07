Alertan de la presencia de gluten en un lote de harina de sarraceno de la marca Organic Sac etiquetado como "sin gluten"
Está afectado el lote L133254218 con fecha de consumo preferente del 28 de octubre de 2026.
FACUA.org
España-07/11/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana relativa a la presencia de glu