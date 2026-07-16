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Alertan de la presencia de gluten no declarado en el etiquetado de dos lotes de harina de garbanzo de la marca Harinas de Mallorca

Están afectados los lotes L7261205 y 05270401, con fechas de consumo preferente del 31 de enero y 30 de abril de 2027 respectivamente.

FACUA.org
España-16/07/2026
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Islas Baleares relativa a l

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