Alertan de la presencia de pescado, crustáceos y moluscos no incluidos en el etiquetado de pastillas de caldo de la marca Bao Long
Están afectados todos los lotes de los productos Hủ tiếu Nam Vang, Bún Riêu y Bun bo Hue.
FACUA.org
España-15/08/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Países Bajos relativa a la presencia de pescado, crustáceos y moluscos no in