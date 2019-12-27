Alertan de la presencia de proteína láctea no declarada en hamburguesas de pollo congeladas marca Mora
El producto afectado es la caja de 4 unidades de 70 gramos de Mora Kipburguers, con código EAN 8710861993459.
FACUA.org
España-27/12/2019
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Imagen: Aesan.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de proteína láctea no declarada en las hamburguesas de pollo congeladas Mora Kipburguers de la marca Mora.
En concreto, el producto afectado es la caj