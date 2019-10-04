Alertan de la retirada de varios lotes de queso de leche cruda de Sas Le Moulins por Listeria y E. coli
En concreto, se trata del lote 19163112 de Moulis cremier, el 19199118 de Moulis vache y el 19199118 de Bethmale de Marterat Vache.
FACUA.org
Internacional-04/10/2019
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de varios lotes de queso de leche cruda de vaca de la empresa francesa Sas Le Moulins tras haber detectado la presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli O26:H11 (E. coli).<