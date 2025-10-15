Alertan de la retirada del mercado de varios lotes del limpiador de manos Pasta Mandel por contener sustancias prohibidas en la UE
El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha indicado que los lotes afectados por esta incidencia son las numeraciones 0764 y 0765.
FACUA.org
España-15/10/2025
La Generalitat de Cataluña ha alertado de la retirada de varios lotes del limpiador Pasta Mandel por contener componentes prohibidos en los productos cosméticos por la Unión Europea.
En concreto, la nota publicada por el Departamento de Salud de la Generalitat señala que «el produc