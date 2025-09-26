Alertan de posibles lecturas erróneas de glucosa en determinados sensores FreeStyle Libre 3 Plus
Si los usuarios no identifican estos fallos, podrían no detectar hipoglucemias y tomar decisiones terapéuticas inapropiadas.
FACUA.org
España-26/09/2025
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha tenido conocimiento, a través del fabricante Abbott Diabetes Care Ltd (Reino Unido), de un fallo en determinados sensores FreeStyle Libre 3 Plus que podría provocar lecturas erróneas indicando valores de glucosa elevados.