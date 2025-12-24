Más noticias

Alertan de posibles lecturas incorrectas de glucosa en determinados sensores FreeStyle Libre 3 y FreeStyle Libre 3 Plus

Existe riesgo para la salud de las personas con diabetes ya que podrían no detectar hiperglucemias y tomar decisiones terapéuticas inapropiadas.

FACUA.org
España-24/12/2025

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha tenido conocimiento, a través del fabricante Abbott Diabetes Care Ltd (Reino Unido), de un problema en determinados sensores FreeStyle Libre 3 y FreeStyle Libre 3 Plus que podrían generar lecturas incorrectas indicando valores

