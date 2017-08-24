Alertan de publicaciones en Facebook con descuentos fraudulentos en marcas de ropa y calzado
Los anuncios redirigen al usuario a tiendas 'online' y les realizan cargos superiores a lo ofertado o, incluso, les cobran y nunca mandan el pedido.
FACUA.org
España-24/08/2017
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La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), servicio del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha alertado de la existencia de varias publicaciones fraudulentas, en la red social Facebook, de tiendas online que supuestamente ofrecen grandes descuentos, de hasta el 60%