Alertan de que las baterías de los medidores de glucosa Accu-Chek Aviva y Performa pueden agotarse rápido
La Aemps ha informado de que pueden tener una vida útil "inesperadamente corta" o no encenderse.
Europa Press
España-10/12/2019
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Imagen: Aemps.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de que la empresa Roche Diabetes Care les ha indicado que determinados medidores de glucosa en sangre Accu-Chek Aviva y Accu-Chek Performa podrían tener una vida &