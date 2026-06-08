Problemas con el sonido y cancelación del Festival de Les Arts: FACUA reclama el reembolso del 100% del dinero de los abonos
Los afectados también pueden reclamar los daños y perjuicios que hubiesen podido sufrir por la suspensión del evento.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-08/06/2026
FACUA Comunidad Valenciana reclama a Trencadis Music AIE, promotora del Festival de Les Arts 2026, que reembolse a los asistentes el 100% del importe que pagaron por sus abonos tras los problemas de sonido que se produjeron durante la jornada del viernes, 5 de junio y