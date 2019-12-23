Más noticias

Alertan de un troyano que se propaga mediante correos electrónicos con el asunto "incremento de salario"

El virus, de nombre Emotet, busca robar información confidencial de los usuarios, como las credenciales de acceso a servicios online.

FACUA.org
España-23/12/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha lanzado una alerta sobre un troyano, de nombre Emotet, que se propaga mediante correos electrónicos con el asunto «incremento de salario«. Este virus busca infectar el ordenador de los usuarios para robar información confidenc

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos