Alertan de un troyano que se propaga mediante correos electrónicos con el asunto "incremento de salario"
El virus, de nombre Emotet, busca robar información confidencial de los usuarios, como las credenciales de acceso a servicios online.
FACUA.org
España-23/12/2019
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La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha lanzado una alerta sobre un troyano, de nombre Emotet, que se propaga mediante correos electrónicos con el asunto «incremento de salario«. Este virus busca infectar el ordenador de los usuarios para robar información confidenc