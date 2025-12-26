Alertan del riesgo de atragantamiento en una camisa de bebé de la marca valenciana Babidu
El fallo está en los pequeños botones de la camisa, que se pueden soltar fácilmente y provocar atragantamiento en el menor si este se los lleva a la boca.
FACUA.org
España-26/12/2025
El sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Rapex) ha alertado del riesgo de atragantamiento en ropa infantil de la marca Babidu.
En concreto, el organismo europeo señala que el producto afectado es una camisa de manga corta y una funda d