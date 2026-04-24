Alertan del riesgo de incendio en vehículos Ford Kuga por un problema de cortocircuito en la batería
El modelo es el DFK e132007/46218802-13, y están afectados los automóviles producidos entre el 2 de agosto de 2019 y el 28 de noviembre de 2023.
FACUA.org
España-24/04/2026
El sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Safety Gate) ha informado del riesgo de incendio y lesiones por un problema con la batería en los Ford Kuga producidos entre el 2 de agosto de 2019 y el 28 de noviembre de 2023.
En concreto, la i