Algunos consejos para ahorrar y hacer un consumo responsable
FACUA Sevilla apuesta por tener más conciencia sobre cómo nos desplazamos o cómo gestionamos los residuos para hacerlo de forma sostenible y ayudar así a cuidar el medio ambiente.
FACUA.org
Sevilla-31/07/2019
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¿Crees que eres un consumidor responsable? ¿Nuestro modelo de consumo actual transmite sensibilización medioambiental? FACUA Sevilla ofrece los siguientes consejos para promover un consumo responsable, respetuoso con el medio ambiente, sostenible, solidario y socialmente just