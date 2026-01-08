Amplían a más productos y lotes la alerta por presencia de la toxina cereulida en leches de fórmula de la marca Nestlé
La cereulida es una toxina, creada por ciertas cepas del microorganismo Bacillus cereus, que puede causar enfermedades transmitidas por alimentos como vómitos intensos y diarrea.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado de la ampliación a más lotes y productos de la alerta emitida el pasado