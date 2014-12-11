Nuestras accionesLas tarifas varían hasta el 132% en 2014

Analizadas las tarifas del taxi en 45 ciudades: Tarragona, San Sebastián, Girona y Pamplona, las más caras

FACUA se muestra contraria a encarecer el servicio en las noches de los fines de semana y a que se apliquen tarifas fijas con destino u origen en los aeropuertos.

FACUA.org
España-11/12/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio sobre las tarifas de los taxis de cuarenta y cinco ciudades (ver tablas) en 2014 que revela diferencias de hasta el 131,7% en viajes de simi

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