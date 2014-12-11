Analizadas las tarifas del taxi en 45 ciudades: Tarragona, San Sebastián, Girona y Pamplona, las más caras
FACUA se muestra contraria a encarecer el servicio en las noches de los fines de semana y a que se apliquen tarifas fijas con destino u origen en los aeropuertos.
FACUA.org
España-11/12/2014
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FACUA considera que no hay justificación para encarecer este servicio en los fines de semana más allá de aplicar la misma tarifa que en las noches de los días laborables.. | Imagen: Daniel Burgui Iguzkiza (CC BY-NC-SA 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio sobre las tarifas de los taxis de cuarenta y cinco ciudades (ver tablas) en 2014 que revela diferencias de hasta el 131,7% en viajes de simi