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Ante la caída de la red de Vodafone en toda España, FACUA exige indemnizaciones para sus clientes acordes a los perjuicios causados

La Federación continúa demandando la aprobación urgente de un reglamento que regule los parámetros de calidad en la telefonía móvil y las indemnizaciones a los usuarios que sufran interrupciones o problemas de calidad en el servicio.

FACUA.org
España-20/02/2003
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Ante la caída de la red de Vodafone en toda España desde las 7:00 de la mañana de hoy, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) exige a Vodafone indemnizaciones para sus clientes acordes a los perjuicios causados. FACUA ha re

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