Ante la caída de la red de Vodafone en toda España, FACUA exige indemnizaciones para sus clientes acordes a los perjuicios causados
La Federación continúa demandando la aprobación urgente de un reglamento que regule los parámetros de calidad en la telefonía móvil y las indemnizaciones a los usuarios que sufran interrupciones o problemas de calidad en el servicio.
FACUA.org
España-20/02/2003
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