Apple investiga un problema en MacBook Pro de 16'' relacionado con el audio
Los usuarios se han quejado de que se escucha un "pop" cada vez que se termina la reproducción o se salta la pista de audio.
Europa Press
Internacional-10/12/2019
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Imagen: Europa Press.
Apple lanzó al mercado el nuevo ordenador portátil MacBook Pro de 16 pulgadas a mediados de noviembre y poco después los foros oficiales empezaron a recoger las quejas de usuarios que identificaron un fallo con el audio, y que ahora la compañía ha anunciado que