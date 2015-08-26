Apple sustituirá las cámaras de algunos modelos del iPhone 6 Plus por realizar las fotos borrosas

Apple Inc ha anunciado que sustituirá un número limitado de cámaras en sus teléfonos iPhone 6 Plus, debido a una fallo en la cámara trasera iSight que hace que tomen fotografías borrosas. Los dispositivos afectados fueron vendidos mayormente en un periodo de cuatro meses, entre septiembre de 2014 y enero de 2015, según informó la compañía en su página web, donde explica además que el fallo se debe a un pequeño componente defectuoso de dicha cámara. Apple ha señalado que sustituirá la cámara sin cargo adicional para el usuario si el dispositivo saca fotos borrosas y si se corresponde con un rango determinado de números de serie, que pueden

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