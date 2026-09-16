Los operadores de telefonía móvil ya están obligados a bloquear los SMS comerciales con nombres no registrados en la CNMC
FACUA espera que las administraciones competentes realicen una labor de inspección y vigilancia de aquellos mensajes bloqueados, para identificar y perseguir los intentos de fraude y las empresas que se saltan sus obligaciones.
FACUA.org
España-16/09/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Este martes 15 de septiembre entra en vigor la obligación de los operadores de telefonía móvil de bloquear los SMS comerciales que aparezcan con un nombre que no esté registrado en la base de datos oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)