Nuestras acciones100.000 euros de multa

Tras la denuncia de FACUA, la AEPD impone a Securitas Direct que cambie todas sus placas en edificios para eliminar su línea 902

La Agencia considera que instar a llamar a un teléfono de alto coste para ejercer el "derecho de acceso y oposición" a la grabación de imágenes de los ciudadanos supone una vulneración de la normativa de protección de datos.

FACUA.org
España-16/09/2026
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a Securitas Direct —ahora llamada Verisure— con 100.000 euros y le ha impuesto la obligación de cambiar todas sus placas en edificios por otras en las que

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