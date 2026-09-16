La Unión Europea vetará las redes sociales a menores de 13 años
La futura Ley de Infancia limitará las cuentas de los adolescentes de entre 13 y 15 años a perfiles supervisados por sus padres.
Agencia EFE
Internacional-16/09/2026
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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles que la futura Ley de Infancia de la UE (EU Kids Act) prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años y limitará las cuentas de los adolescente