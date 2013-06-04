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Asociaciones de consumidores de Iberoamérica, preocupadas por el Acuerdo de Asociación Transpacífico

El tratado "amenaza con reducir radicalmente normas ya ganadas sobre salud, privacidad, protección del consumidor, y normas ambientales y laborales en 11 países negociadores de la región Asia Pacífico".

FACUA.org
América-04/06/2013
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Una treintena de organizaciones de consumidores de América Latina y el Caribe, reunidas en Santiago de Chile, han dado a conocer una declaración (

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