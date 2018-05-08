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Audi confirma irregularidades en el 'software' de control de emisiones del motor diésel del A6 y el A7

Afecta a 60.000 vehículos en todo el mundo, excepto en Estados Unidos. La compañía ha interrumpido la comercialización de los coches equipados con estos motores.

FACUA.org
Internacional-08/05/2018
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El fabricante automovilístico alemán Audi ha confirmado irregularidades en el software de control del motor turbo diésel inyección instalado en sus modelos A6 y A7. Afectaría a los vehículos distribuidos en todo el mundo, excepto Estados Unidos.

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