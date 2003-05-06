Auna habilita un teléfono gratuito para atender averías tras la denuncia de FACUA, pero sigue sin cumplir la normativa de telecomunicaciones
La Federación muestra su extrañeza ante el hecho de que la compañía no publicite este número de teléfono e incluso que muchos de sus teleoperadores nieguen su existencia.
FACUA.org
España-06/05/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Auna ha habilitado una teléfono gratuito, el 900 855 555, para atender averías en telefonía y también en sus servicios de Internet y televisión tras la denuncia presentada a comienzos de abril por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios d