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Autocontrol insta a Pascual a que deje de anunciar sus zumos como refrigerados

J. García Carrión denunció que el zumo de su competidor es "envasado, transportado y almacenado a temperatura ambiente".

FACUA.org
España-14/06/2007
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La Sección Tercera del Jurado de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) ha instado a la empresa alimentaria Pascual a que deje de anunciar sus zumos como refrigerados y le exige que rectifique su anuncio por tratarse de

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