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Avast anuncia que dejará de vender los datos de sus usuarios a grandes empresas

La compañía ha comunicado que va a cerrar Jumpshot, su división encargada de proporcionar esta información a terceros para fines publicitarios.

Europa Press
Internacional-31/01/2020
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Avast, la compañía responsable del antivirus del mismo nombre, dejará de proporcionar datos de sus clientes a su subsidiaria Jumpshot, que vendía con fines publicitarios los historiales de navegación de los usuarios, y además ha decidido cerrar esta divis

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