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Bajar el IVA de la luz al 4% ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales, advierte FACUA

Es una de las reivindicaciones que ha planteado al Ministerio para la Transición Ecológica. El portavoz de la asociación se ha reunido este martes con el secretario de Estado de Energía.

FACUA.org
España-12/09/2018
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Bajar el IVA de la luz al 4% ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales. Así lo pone de manifiesto un análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción tomando como referencia las tarifas de los últimos doce meses con la aplicación de los impuest

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